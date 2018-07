Policia po kontrollon nëse ata me të vërtetë jetojnë në adresën ku ndodhen

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Brendshëm Nebojsha Stefanoviq, tha se shteti është duke bërë gjithçka për njerëzit që jetojnë në Medvegjë dhe Bujanoc që të kenë të drejta të mjaftueshme dhe fuqi ekonomike të mos ikin nga këto komuna dhe theksoi se ajo nuk do të lejojë lajmërime fiktive, përcjell presheva.com.

Stefanoviq, i pyetur në një konferencë për shtyp, transmeton presheva.com, atë që çfarë po bën policia për të parandaluar shqiptarët e Kosovës gjithnjë e më shumë të blejnë pasuri të patundshme në jug të Serbisë, duke ndryshuar pamjen demografike tregon se ekziston një pjesë e qytetarëve tanë të kombësisë shqiptare të cilët janë duke u përpjekur për të krijuar një pamje të rreme të pranisë së tyre.

– Ata nuk jetojnë në këto komuna, por në Kosovë, dhe janë duke u përpjekur për t’u lajmëruar në disa komuna që do të fituar me të drejtën për të votuar në nivel lokal, për të krijuar iluzionin e shumicën në këto komuna. Ajo që ne bëjmë, ajo që është brenda kompetencave tona, është t’u mundësojë të gjithë qytetarëve që të kenë mundësi dhe të drejta të barabarta, por kjo nuk do të thotë se ata mund të kenë adresa fiktive – tha ministri.

Stefanoviç tha se policia po punon për të përcaktuar nëse dikush jeton apo jo në adresën në të cilën ai është i regjistruar.

Ekziston një pjesë e përpjekjeve që disa qytetarë të nacionalitetit shqiptar blejnë pjesë të pronës, tokës, kompanive në territorin e Serbisë qendrore.

Stefanoviq ka theksuar se askush nuk mund t’ju detyrojë të shesë shtëpinë dhe tokën, në qoftë se ajo nuk dëshiron, dhe shtoi se përpjekjet e shtetit për të ndihmuar qytetarët në çdo pjesë të Serbisë dhe që çdo komunë ka të njëjtin zhvillim.

– Shteti është duke u përpjekur për njerëzit që jetojnë në Medvegjë dhe Bujanoc kanë të drejta të mjaftueshme, fuqi ekonomike që nuk duan të lënë atë komunë, jo për të ndryshuar gjendjen demografik, sepse kjo është një lloj e spastrimit etnik të qetë, siç ndodhi në Kosovë – tha është ministri.

Ai gjithashtu tha se policia nuk do të lejojë regjistrime fiktive, dhe se ai i cili është i regjistruar nuk do të jetë në gjendje të marrin pjesë në proceset lokale./presheva.com/