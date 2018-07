Liburn Aliu, deputeti i LVV gjatë debatit për dialogun Kosovë-Serbi, foli për çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Bujanovc dhe Medvegje.

Ai ka thënë se Lugina e Preshevës po zbrazet nga shqiptarët gjatë kohës sa Thaçi po negocion me Beogradin për të drejtat e serbëve në Kosovë.

“Qe nga viti 2010 kur kanë filluar negociatat në Bruksel pas shpalljes se Pavarësisë e deri më sot, janë 4,000 nxënës më pak. Kjo është bere gjate kohës se negociatave me Serbinë për të drejtat e serbeve në Kosove”, ka thënë Aliu.

Tha se banorët e tri komunave me shumicë shqiptare u janë dhënë shpresa të rrejshme.

“Më të njëjtin negociator Hashim Thaçin. Ne këtë kohe atje shqiptaret janë ushqyer me shpresat se do të behet diçka për ta dhe se do të flitet në negociata për çështjen e tyre. Si në ato të Vjenës si në ato të Brukselit, njëjtë edhe sot po i ‘u premtohet se do të ndërmerret diçka për te drejtat e tyre. Në asnjë herën nga negociatat nuk u bë asgjë, përveç që Serbia shtroi terrorin e saj”, tha deputeti Aliu.