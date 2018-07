Shkëndija do të mundohet ta ruajë sonte kapitalin e krijuar në ndeshjen e parë ndaj Sheriff Tiraspolit, në ndeshjen e kthimit të rrethit të dytë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

Kuqezinjtë e fituan ndeshjen e parë në Shkup me rezultat minimal, 1:0, falë golit të Besart Ibraimit, ndërsa hasën në vështirësi në pjesën e dytë, ku kundërshtari ishte më i rrezikshëm. Tash skuadra e Qatip Osmanit e ka marrë rrugën drejt Moldavisë, me mision për të kaluar në rrethin e tretë kualifikues të Championsit, që do të ishte një e arritur historike për ekipin tetovar.

Në rast se e kalon eventualisht edhe ekipin nga Moldavia, kampioni i Maqedonisë dhe njëherësh krenaria e krejt shqiptarëve në rrethin e tretë kualifikues do të takohej me ekipin e njohur austriak, Red Bull Salzburg, i cili sezonin e kaluar kishte shkuar deri në gjysmëfinale të Europa Leagues.