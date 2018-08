Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes për Bashkim, z. Avni Klinaku, priti sot në takim Kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, z. Ragmi Mustafa.

Në këtë takim u diskutua gjerësisht për zhvillimet e fundit lidhur me bisedimet Kosovë-Serbi, zgjidhjen më të mirë për problemin shqiptaro-serb dhe gjendjen e rëndë të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë.

Klinaku, në emër të Lëvizjes për Bashkim, e mbështeti deklaratën e përbashkët të tri kuvendeve komunale të Kosovës Lindore, përmes së cilës kërkohet përfaqësimi i shqiptarëve të kësaj treve në bisedimet Kosovë-Serbi.

Sa i përket çështjes së pazgjidhur midis Kosovës e Serbisë, palët u pajtuan që hapi më i mirë drejt zgjidhjes është reciprociteti në të drejta midis banorëve të Leposaviqit, Zveçanit e Zubin Potokut dhe atyre të Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, deri në ridefinim të kufijve, si zgjidhje përfundimtare për problemin.

Mustafa, duke shprehur mirënjohjen e tij për angazhimin e Lëvizjes për Bashkim për çështjen e shqiptarëve në Kosovën Lindore, tha se kjo është qasja e duhur ndaj problemit. Përndryshe, në rast se injorohet çështja e Kosovës Lindore, për pasojë, Kosova do të përballet me bllokadë për shkak të një asociacioni të fuqishëm dhe fuqisë bllokuese të serbëve në Kuvendin e Kosovës.

Ndërsa, z. Klinaku u zotua se LB do të angazhohet me tërë potencialin e vet në funksion të zgjidhjen së drejtë të këtij problemi dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim në çdo aspekt.