Në natën në mes të 31 korrik dhe 1 gusht, në kufirin e daljes Gradina drejt Bullgarisë është ndalur tentim kontrabandimi një sasi e madhe e marihuanës, rreth 600 kilogramë, njofton Drejtoria e doganës, përcjell presheva.com.

Gjatë natës në vendkalimin kufitar Gradina kkanë dalë 270 kamionë nga të cilat 39 të ngarkuar me mallra, dhe në mesin e tyre dy kamionë ishin kamufluar me bunkerë të ndërtuar enkas për drogë.

Policia kufitare dyshoi se kamioni bosh është i dyshimtë kështu që ata kërkuan ndihmën e zyrtarëve të doganave, me të cilin ai kryer një ekzaminim të detajuar të këtij objekti të projektuar posaçërisht në vendkalimin kufitar.

Në mënyrë që të arrijnë deri tek bunkeri i fshehur, policisë dhe doganave është dashur punojnë më shumë se 7 orë, për shkak se kontrolli ka filluar në mesnatë dhe përfundoi në orën 7 të mëngjesit.

Një kamion me targa Novi Sad vozitës një qytetar 51-vjeçar serb, ndërsa i dyti me targa të Zagrebit, shtetas 56-vjeçar nga BiH. Të dy kamionët thuhet se po shkonin në Turqi për të ngarkuar mallra.

Me kontrollim të hollësishëm u zbuluan 253 paketa marihuanë me një peshë të përgjithshme prej 274 kg – në kamion e parë, dhe 292 paketa të njëjta drogës, me peshë 316 kg – në të dytën.

Në të dy kamionët, policia dhe doganierët zbuluan bunkerë të posaçëm të bërë në frontin e rimorkios prapa kokës së shoferit.

Kamionët me droga të kontrabanduara janë mbajtur në terminalin për kamionë në Gradina, shoferët dhe droga janë dorëzuar në juridiksionin e policisë kriminale dhe të Prokurorisë./presheva.com/