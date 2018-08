Deda ka thënë se nga Thaçi mbeti e pathënë që edhe Serbia do të marrë veriun deri në lumin Ibër. Gjersa, tha se Thaçi po manipulon me ndjenjat e shqiptarëve në Luginë për aksham pazaret që dëshiron t’i bëjë në emër të Kosovës.

Këto deklarime, ai i ka bërë përmes një postimi në llogarinë e tij personale në rrjetin social Facebook.

“Thaçi e di shumë mirë që as Medvegja, as Bujanovci dhe as Presheva nuk do të bashkohen me Kosovën. Është duke manipuluar me ndjenjat e shqiptarëve në Luginë për aksham pazaret që dëshiron t’i bëjë në emër të Kosovës. Nëse nuk e ndalojmë t’i realizojë, do ta shkatërrojnë Republikën e Kosovës”, ka shkruar ai.