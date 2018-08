Në një intervistë që do të transmetohet në emisionin Frontal, Haziri ka thënë se nëse Lugina nuk bashkohet me Kosovën, trazirat në Ballkan janë të pashamngshme.

Ai ka thënë që për këtë ide nuk është konsultuar me partinë e as me presidentin e Kosovës. Thotë se me personin e vetëm që ka folur Haziri është presidenti tashmë i ndjerë Ibrahim Rugova.

Haziri ka folur edhe për tema tjera të cilët do të shpalosen gjate emisionit Frontal.