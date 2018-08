Presidenti Hashim Thaçi edhe sot në konferencë për media ka deklaruar se do të bëjë përpjekje maksimale që në fund të dialogut të arrihet një marrëveshje përfundimtare dhe historike në mes Kosovës dhe Serbisë që do të rezultojë me njohje reciproke.

Në asnjë rrethanë tha ai nuk do të ketë marrëveshje me kërcënime dhe thirrje lufte, porse marrëveshja do të jetë në mënyrë paqësore dhe në përputhje me interesin shtetëror të Kosovës me njohje reciproke.

Thaçi tha se do të jetë Parlamenti i Kosovës ai që do të japë fjalën e fundit lidhur me dialogun me Serbinë.

Duke veçuar debatin e fundit për dialogun me Serbinë ai tha, se përkundër keqinterpretimeve dhe keqkuptimeve konsiderojë si shumë të dobishëm debatin publik dhe institucionin për një proces kaq të rëndësishëm sikurse është dialogu me Serbinë që do të rezultojë me njohje reciproke.

Duke analizuar të gjitha skenarët e mundshëm dhe opsionet, presidenti Thaçi tha se ndoshta do të arrihet të gjendet një zgjidhje përfundimtare që do të jetë në përputhje me interesin tonë shtetëror.

“Në rast të arritjes së marrëveshjes përfundëmtare e shoh të domosdoshme organizimin e një referendumi të qytetarëve të Kosovës ”, tha Thaçi.