Deputetja 38-vjeçare është aktive në rrjetet sociale kështu duke ndarë momente të ndryshme nga jeta e saj private. . Ajo së fundi ka publikuar një fotografi në llogarinë e saj “Instagram” ku shihet me një fustan të zi dhe mjaft elegant. Blera mbi këtë foto ku shihet me shumë stil ka shkruar në gjuhën angleze “në dashuri me ngjyrat”.

Ndryshe deputetja Blerta Deliu është e martuar me Sabit Kodrën dhe së bashku kanë dy fëmijë një djalë dhe një vajzë.