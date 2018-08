Komuna e Preshevës në bazë të nenit 52 të statusit të Komunës së Preshevës shpall vendim për përfituesit e programit për OJQ,projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të Komunës së Preshevës,ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve.

Organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur me financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e Komunës së Preshevës sipas konkursit të kryer nga ana e komisionit për vlerësimin e projekteve dhe programeve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sporitve në Komunën e Preshevës për vitin 2018,më datë 05.06.2018.