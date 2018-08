Shkrepje plumbash janë dëgjuar para Komunës së Preshevës nga një dasmor i cili po festonte me armë zjarri më 30 korrik.

Rreziku që i kanosej qytetarëve që ishin pranë objektik komunal, rezultoi me tronditje të një banoreje e cila pohon se plumbi ka thyer xhamin e dritares së banesës ku ajo po qëndronte.

“Në qoftë se ajo nuk do të ishte ngritur rastësisht disa momente nga karrigua, kush e di a mund të ishte gjallë dhe me siguri do të ishte plagosur rëndë”, rrëfen burri i viktimës.

Rasti është raportuar tek organet e rendit dhe policia e Vranjës do të hapë padi kundër dorasit 30 vjeçar i cili dyshohet se ka kryer vepër penale të rrezikut të përgjithshëm dhe të paautorizuar në mbajtjen e armëve dhe mjeteve shpërthyese.

Sipas Policisë së Preshevës nuk është raportuar asnjë i plagosur dhe arma e të dyshuarit është konfiskuar. /presheva.com.