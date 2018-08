Veprat e artit, memorandumet, sendet personale dhe gjërat e tjera nga koleksioni i aktorit Robin Williams dhe të ish gruas së tij, Marsha do të jenë në ankandin që do të zhvillohet në tetor. Një pjesë e të ardhurave shkojnë për kauzat që ata mbështetën gjatë jetës së tyre.

Ankandi do të zhvillohet më datën 4 tetor, dhe do të mbajë emrin “Krijimi i një skene“. Në këtë eveniment do të shfaqën skulptura dhe art bashkëkohor, dhe gjëra më personale si: biçikleta, ora e dorës, dhe memorie personale të tij, përfshirë edhe yllin e tij të “Hall of Fame“.

Shitja, e planifikuar për 4 tetor në Nju Jork, do të përfshijë gjësende dhe artikuj që tregojnë “interesat dhe karrierat e ndryshme të çiftit, të gjitha që pasqyrojnë pasionin e tyre të përbashkët për grumbullimin”, thuhet në komunikatën e shtëpisë së ankandeve.

Sendet kryesore përfshijnë një veshje të shkollës së Hogwarts, e cila ishte veshur nga Daniel Radcliffe në filmin e parë “Harry Potter” që vlerësohet në $ 10,000 deri në 15,000 dollarë, dhe një skulpturë me kale të Deborah Butterfield, “Madrone (Cody)”, vlerësuar në $ 220,000 deri në $ 280,000.

Gjithashtu ofrohen shkrime, çmime, dhe gardërobë me autografe të aktorit, të lidhura me projekte në karrierën e Williams, si dhe mobilje nga shtëpitë e tyre dhe sendet dekorative, duke përfshirë artet nga artisti britanik graffiti Banksy.

Një pjesë e të ardhurave do të shkojnë për shkollën e Juilliard, Projekti i Luftëtarëve të Plagosur, Fondacioni i Atletëve të Sfiduar dhe Fondacioni Christopher dhe Dana Reeve+

Williams, i njohur për filmat e suksesshëm duke përfshirë “Znj. Doubtfire “,” Good Morning, Vietnam “dhe” Shoqëria e poetëve të vdekur “.

Williams, fitues i çmimit Oskar, i cili ishte dashur për humorin e tij manik, vdiq në gusht 2014 në moshën 63 vjeç duke u vetëvrare në shtëpinë e tij në veri të Kalifornisë, që tronditi adhuruesit e tij në mbarë botën.