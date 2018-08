Nga takimi i fundit mes përfaqësueseve të Preshevës si dhe Presidentit të Kosovës Hashim Thaqit,që u zhvillua më 26 korrik shpresa se të gjitha kërkesat e ma hershme do të plotësohen po bëhet e vërtetë.

Serbia njësoj si kur ndonjë shtet tjetër ka për obiligim që të rrespektoj dhe afirmoj të drejtat e minoriteteve në përputhje me standartet më të larta Evropiane apo të komuniteteve të qytetarëve që jetojn atje.Fatkeqësisht Serbia është ende shumë larg përmbushjeve të këtyre standardeve kur bëhet fjalë për të drejtat e shqipëtarëve në Luginën e Preshevës-ka deklaruar Presidenti Thaqi.

Në një inervist të dhënë në televizionin T7 Kryetari i Komunës Shqiprim Arifi ka shpalosur kërkesat e luginës së Preshevës ndaj Presidentit të Kosovës.

”Nuk bashkangjitet lugina e Preshevës duke e shkëputur një komunë Bujanoc,Medvegjë nga Presheva,por edhe nuk bashkangjitet lugina e Preshevës me territorin e Republikës së Kosovës me atë që e parcializojn tri komunat.Për t’u bashkuar me Kosovën është ëndrra jonë si dhe e qytetarëve të Luginës së Preshevës,mirëpo nuk e bëjm këtë për t’i bërë dëme Kosovës,duke mos e kordinuar apo senklorizuar me miqtë tanë ndërkombëtarë.Nuk ka shkëmbim territoresh,nuk ka kërkesë nga ana jonë për shkëmbim territoresh për arsye se nuk duam t’a dëmtojmë Republikën e Kosovës,e vetmja që duam nga ana jonë është kërkesa në qoftë se ka bashkangjitje të luginës së Preshevës për të cilën shpresojmë atëherë në tërësi,por në qoftë se jo atëherë mos na parcializoni.Kjo është një kërkes që buron nga një referendum i vitit 1992 ku shqipëtarët e luginës së Preshevës në mënyrë të organizuar kanë dalë në atë referendum dhe kanë votuar për atë referendum i cili parashehë bashkangjitjen me territorin e Republikës së Kosovës”-ka thënë Kryetari Arifi./Presheva.com