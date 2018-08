Presidenti Hashim Thaçi thotë se askush s’mund të dalë kundër idesë së sic e quan ai ‘bashkëngjitjes së Luginës së Preshevës në Republikën e Kosovës. Ai ka thënë se idenë e tij për bashkëngjitjen e Luginës do ta prezantojë dhe sipas tij nëse kjo ndodh është ‘OK’ nëse jo, ai la të kuptohet se ndodh: ‘asgjë askujt’.

Në konferencën për media, pyetjes së gazetarëve lidhur me kundërshtinë e kryeministrit Haradinaj për shkëmbim territoresh e ndarje, Thaçi u përgjigj:

“Synimi im nuk është ndryshimi I kufijve, është korrigjimi I tyre. Kemi diku rreth 400 km kufi që duhet të ndodh si demarkim mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Korigjimi i kufijve nënkupton bashkëngjitjen e plotë, në tërësi, të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në Republikën e Kosovës. Nëse ndodh pajtueshmëria e dyanshme askush nuk do të dalë kundër. Kështu që askush nuk do jetë kundër, përkundrazi do të jetë me mbështetje të faktorit relevant ndërkombëtar. Nuk do të ketë ndarje, korigjim mund të ketë nëse ka pajtueshmëri të dyanshme. Unë do të bëj përpjekje ta paraqes këtë ide në Bruksel, do të jetë shumë e vështirë, por nëse arrihet OK, nëse nuk arrihet mbesemi ku jemi.”, ka thënë ai.