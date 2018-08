Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë, Rasim Ljajiç tha se bashkimi i Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës Kosovës, siç spekuluar nga disa media, në të vërtetë do të ishte një ndarje e Serbisë qendrore, e jo Kosovës, dhe për këtë çdo person në Serbi nuk do të jetë në gjendje për të folur me shqiptarët, e le më të negociojë, raportoi N1, përcjell presheva.com.

Ljajiç tha se ai ishte i sigurt se në këtë moment nuk ka ligjërisht asnjë marrëveshje detyruese në mes të Beogradit dhe Prishtinës, por edhe konflikt i ngrirë nuk është një zgjidhje.

Ai vlerësoi se Serbia duhet të gjejë një “zgjidhje kreative” për çështjen e Kosovës dhe se nuk mund të zgjidhet pa Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e mëdha. “Kjo çështje mund të zgjidhet në dialogun e drejtpërdrejtë serbo-shqiptare, deri më tani për të zgjidhur. Është e qartë se shqiptarët e Kosovës kanë mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare për të arritur qëllimet e tyre.