Doganierët të mërkurën, 8 gusht, në kufirin e Preshevës, në kontroll në hyrje të vendit kanë konfiskuar rreth 4.000 kavanoza, kapsula, tableta dhe qese me preparate të shtrenjta për potencë, me vlerë më shumë se 24,000 euro, njofton dogana, transmeton presheva.com.

Preparatet për potencë janë zbuluar kur është bërë kontrolli i detajuar pasagjerëve në kombin “Volkswagen Transporter” me targ Holandeze, e cila udhëtonte për në Holandë, një familje prej gjashtë shtetasve holandezë me origjinë turke.

Me këtë rast, pas ulëseve të pasme, nën shtrat të punuar me dorë u gjetën të fshehur preparatet për potencë “Epimedyumlu”, “Prox xhensen”, “Royal Honey”, “Panax xhensen”, “Spartacus Foreman”, “Kral Bali,” “Jet Max Formen “,” Royal Falls Women “dhe” Vejin Delay “.

Edhe pse qytetari holandez me origjinë turke, i cili si pronar i përgatitjeve të kontrabanduara nuk tha asgjë, është e qartë se, duke gjykuar nga sasia e synuar, malli ishte për rishitje të mëtejshme, ndoshta edhe në një dyqan të specializuar në Holandë.

Këto përgatitje ka në tregun tonë dhe janë shumë të shtrenjta. Një kavanoz prej rreth 200 gram kushton rreth 3,500 dinarë dhe konsumohet vetëm një lugë në ditë – thotë Drejtoria Doganore, transmeton presheva.com.

Meqenëse vlera e furgonit vlerësohet në 7,600 euro, vlera e përgjithshme e kësaj vepre është rritur në mbi 30,000 euro.(presheva.com)