Ish-kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, njëherësh anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve, Hivzi Islamit, sot, për të dytën herë i është ndaluar hyrja në Serbi. Tri ditë më parë Islami u ndalua nga autoritetet serbe, ai ishte nisur me familjen për vizitë te familjarët e tij në Bujanoc.

Familjarët e tjerë që udhëtonin bashkë me të u lejuan ta kalonin kufirin, ndërsa ai jo pa marrë shpjegime nga policia kufitare serbe.

Skenari i njejtë u përsërit edhe sot ndaj tij.

“Sot, per here të dytë perseriti ndalimin e akademikut Hivzi Islami ne piken kufitare me Serbine. Zyrtarët e Kosovës dhe qytetarët tanë në vazhdimësi përballen me gjëra të tilla”, shkruan Jetlir Zyberaj nga MPJ-ja.

Më tej ai thotë se pala serbe është joserioze ndaj zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit.