Dedikimet fjalët e bukura janë bërë pjesë e përditshmërisë së çiftit simpatik. Të krahason kohën e tanishme më fillimet e lidhjes është diçka shumë e pa krahasueshme.

Një raport i cili ka qenë shumë i pa përmbajtshim, me shumë ndarje , përçarje por gjithmonë më një pajtim i cili ka përfunduar këtu ku janë sot, të dashur dhe të respektuar ndaj njëri tjetrit.

Të dhënë pas njëri tjetrit si asnjëherë më parë, të përkushtuar në maksimum ndaj marrëdhënies, ditëve dhe datave të veçanta. Ditë më parë Afrona festoi ditëlindjen, Blero udhëtoi drejt Zvicrës për të qenë afër saj ku edhe festuan se bashku.

Këto rrethana e kanë bërë që lidhja e tyre të forcohet edhe pse jetojnë në distancë kjo nuk ju shfaq aspak problem vetëm sa shtohet dashuria edhe më e madhe.

Nuk ka gjë më të bukur se të dëgjon fjalë të tilla nga njerëzit, çiftet që i bije se ata funksionojnë për mrekulli. Vijnë fjalë kaq të çmuara nga Afrona për Bleron me an të këtij imazhi, ‘E bekoftë perëndia gjithmonë njeriun tim’. Por edhe Blero i është kthyer me po kaq fjalë të bukura të fejuarës së tij ‘Zoti më bekoi mua përgjithmonë me dashurinë tënde.