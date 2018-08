Kryetari i PDSH-së Ragmi Mustafa në selinë e partisë ka takuar Sekretarin Politik te Ambasadës së SHBA-ve në Beograd Adam Schick si dhe Denis Ibishbegoviq, sekretar i lartë politik.

Në takim u bisedua për çështjet aktuale politike me theks të veçantë për dialogun Kosovë-Serbi që po hyn në fazën finale të arritjes së marrëveshjes, ku Kryetari Mustafa theksoi rëndësinë e zgjidhjes së statusit politik të shqiptarëve në Luginë të Preshevës që do të mundësonte bashkimin e Luginës me Republikën e Kosovës./presheva.com/