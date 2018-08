Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç ka vizituar Institutin Teknik Ushtarak, transmeton Koha.net. “Ushtria jonë është shumë e fuqishme”, ka thënë ai me këtë rast para krerëve të këtij enti ushtarak në Beograd që merret me modernizmin e armatimit dhe të pajisjeve ushtarake, përcjell tanjug.

Vuçiç ka thënë se në marsin e vitit të ardhshëm pret 30 tanke të reja dhe armatim tjetër të ri për ushtrinë tokësore.Ka shtuar se ka në plan investime më të mëdha në fluturaket pa pilotë në mënyrë që ato të mos blihen por të prodhohen në Serbi.

“Pa Institutin Teknik Ushtarak e humbim sistemin qendror nervor të tërë armatës sonë, armatimin, pajisjen dhe të ardhmen e saj”, ka thënë Vuçiç duke paralajmëruar se ushtria e Serbisë do të pajiset me armë dhe me mjete të tjera moderne.

Ushtria e Serbisë ka në radhët e veta avionë bombardues rusë “MIG 29” dhe pret avionë të tillë edhe nga Bjellorusia.