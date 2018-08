Njoftohen miqt, familjarët, shokët se i ndjeri Xheladin Maliqi nga fshati Rahovicë i cili aksidentalisht humbi jetën në moshën 24 vjeçare se do të varroset sot me datë 15.08 (e mërkurë) me namazin e akshamit në xhaminë e parë (Durçajve) të fshatit Rahovicë./presheva.com/