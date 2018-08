Sot bëhen 20 vjet nga vrasja e dëshmorit të UÇK-së, Cen Dugolli.

Dugolli, ishte njëri ndër veprimtarët e parë të rezistencës i cili u vra më 17 gusht të vitit 1998 nga forcat serbe në burg.

Ai vdiq nga torturat e shumta që i bënë policët serb por asnjëherë nuk u dorëzua e nuk tregoi për veprimet çlirimtare që po përgatisnin shokët në ilegalitet.

Sot, në përvjetorin e tij të vrasjes, familjarë, miq e bashkëluftëtarë do të përkujtohet me homazhe në varrezat e dëshmorëve, si dhe me një akademi përkujtimore.

Bashkëshortja dhe fëmijët për disa vite me radhë jetojnë në Francë.