OJQ “Psika 017” në bashkëpunim me Shoqatën e Psikologëve Shqiptarë të Maqedonisë organizojnë #ShkollëVere në Preshevë me titull “Kur trupi flet”.

Në këtë shkollë vere do ligjërojnë superprofesionistë si MSc. Migjen Amzai (psikolog klinik dhe psikoterapist), PhDc. Diola Dosti-Baftiu (Mesimet e Dioles) dhe prof.instr. Lumturie Durmishi (instruktore e yoga dhe hi-low aerobic)

Shkolla do ketë një qasje më ndryshe nga ato që jeni mësuar të shihni drejt trajtimit të çrregullimeve psikoemocionale.

Pra, qasja do jetë, se si trupi ynë ndikon në mirëqenien tonë psikoemocionale.

Temat tona do jenë rreth BodyPsikeoterapisë, Nutricionit dhe Yogas.

– Çfarë është Body Psychotherapy?

– Vëmendja, vetëdija dhe trupi

– Puna me trup dhe mendje / teknika “points and positions”

– Roli i indit lidhor në formimin e karakterit

– Shtatëzënia dhe ushqimi

– Ndikimi i ushqimit në mirëqenien tonë psikoemocionale

– Përmirësimi i vëmendjes, largimi i mjegullive të trurit përmes ushqimit

– Yoga, Body relax and flexibility

– Teknikat e frymëmarrjes dhe yoga

– Pilates

Kohëzgjatja do jetë 4 ditë, nga 23gushti deri në 26gusht, duke filluar nga 10:30 deri ne 17:00.

Pjesëmarrës në këtë #ShkollëVere mund të jenë profesionistë të shkencave psikosociale dhe mjekësore, si dhe studentë te drejtimeve përkatëse.

Pjesëmarrja është me pagesë (10€) ku përfshihet materiali dhe certifikata.

Numri është i limituar, përshkak se do jetë e ndërlidhur teoria me praktikën, rrjedhimisht grupi s’duhet të jetë shumë i madh.

Regjistrimi: fidan.nuh@yahoo.com

Koordinatori

Fidan Naser Nuhiu

Kryetare e OJQ Psika017

Gentiana Memeti Ademi