Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha sot se Serbia është larg një zgjidhjeje për Kosovën dhe se është larg asaj nëse dikush i ka ofruar asaj veriun.

“Ne jemi larg nga ajo … Ne jemi larg nga çdo gjë”, tha Vuçiq në Zrenjanin.

Ai tha se deri vonë Serbia nuk mund të diskutonte ndonjë zgjidhje, sepse Prishtina e shihte atë si një “gjë për të bërë”.

“Ne do të fitojmë më shumë se ç’kishim dje edhe në të drejtat për popullin tonë dhe në resurset tona. Nëse dikush thotë se do të sigurojnë më shumë se 50 vjet, ata janë njerëz jo seriozë, “tha Vuçiq.

Ai tha se në Kosovë do të arrijë me siguri në mbrëmjen e 8 shtatorit dhe do të qëndrojë një ditë.

Sipas tij, ende nuk është konfirmuar se ku do të mbahet takimi kryesor në Mitrovicën e Veriut ose në Zubin Potok, por tha se atëherë do të mbajë “fjalimin e tij më të rëndësishëm në jetën e tij”.

“Unë do të lexoj fjalimin dhe do të kujdesem për çdo fjalë, sepse e di se këto fjalë do të matin të ardhmen e vendit tonë në vitet e ardhshme”, tha ai.

I pyetur për qëndrimin e Kishës Ortodokse Serbe për Kosovën, Vuçiq tha se të gjithë, përfshirë patriarkun Irinej, kanë thënë atë që mendojnë, cila është situata në Kosovë dhe çfarë mund të bëhet.

“Qëndrimi im është i vërtetë, serioz dhe përgjegjës, dhe ne nuk kemi ndonjë problem me Kishën Ortodokse Serbe, por me njerëz të caktuar,” tha ai.

Vuçiq përsëriti se ai do të japë propozimin e tij për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, por fjalën përfundimtare do ta kenë qytetarët përmes referendumit