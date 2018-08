Republika e Kosovës po i kundërpërgjigjet shpejt dhe në mënyrë të duhur ofensivës diplomatike serbe për revokimin e njohjeve.

Kështu ka thënë për gazetën “Epoka e re” zëvendësministrja e Punëve të Jashtme, Rejhan Vuniqi.

“Procesi i njohjes së Kosovës është projekti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Kosovës. Kjo nuk është diçka e mirëpritur nga Serbia dhe duke sulmuar këtë proces, Serbia përpiqet ta vazhdojë politikën e vjetër të njohur për ta kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Kosova është e pavarur dhe e njohur nga 116 vende dhe, si e tillë, do të vazhdojë ta rrisë angazhimin dypalësh me të gjithë anëtarët e bashkësisë ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme ka reaguar shpejt dhe me sukses në përpjekjet e Serbisë për ta revokuar njohjen e Kosovës”, ka thënë Vuniqi.

Kurse profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Ibrahim Gashi, ka thënë për gazetën se diplomacia e Kosovës duhet të jetë më aktive dhe më e koordinuar në këtë drejtim.

“Serbia që nga 17 shkurti i vitit 2008 nuk ka reshtur së punuari për minimin e pavarësisë së Kosovës, e sidomos në planin ndërkombëtar. Fatmirësisht, efektet e këtij lobimi serb jo gjithmonë kanë arritur efektet e tyre, edhe për faktin e mbështetjes së madhe të diplomacisë së shteteve të fuqishme mike të Kosovës, por edhe falë aktiviteteve të diplomacisë së Kosovës. Kjo e fundit ka mundur dhe mund të jetë më aktive, më e koordinuar dhe më e efektshme. Duhet më shumë aktivitete të diplomacisë zyrtare të shtetit të Kosovës, të diplomacisë parlamentare, edhe të diplomacisë publike”, ka thënë Gashi.

Para dy dite shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daciq, ka kërkuar sërish nga homologia e tij e Ganës që ta rishikojë vendimin për njohjen e Kosovës si shtet.