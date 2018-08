Takimi i tretë në kuadër të fazës finale të dialogut në Bruksel, ku do të diskutohet edhe për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, vizita e presidentit Aleksandër Vuçiq në Kosovë dhe publikimi i një plani nga autoritetet e Serbisë, si dhe protestat e paralajmëruara nga opozita për ndërprerjen e bisedimeve me shtetin fqinj, janë këto disa nga zhvillimet “e nxehta” politike që pritet të ndodhin gjatë muajit të ardhshëm.

Nga Presidenca tashmë kanë bërë të ditur se në këtë tryezë do të diskutohet për çështjen e Luginës së Preshevës, respektivisht për kërkesën e shqiptarëve të Luginës për bashkim me Kosovën, shkruan “Zëri”.

Gjatë këtij muaji po ashtu pritet që në Kosovë të vijë presidenti serb Aleksandër Vuçiq, i cili ka bërë të ditur se do të dalë me një plan të detajuar për zgjidhjen e “çështjes së Kosovës”.