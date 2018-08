Ardhja e përfaqësuesve të Luginës së Preshevës në Tiranë dhe takimi i tyre me kryediplomatin Ditmir Bushati, duket se nuk është kapërdirë nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe Presidenti Ilir Meta. Madje, kjo dyshe është alarmuar në kulm nga ardhja e faktorit politik të Luginës së Preshevës në kryeqytet për të kërkuar mbështetjen e qeverisë shqiptare. Ish-kryeministri Sali Berisha në çdo dalje publike dhe televizive, madje edhe gjatë takimit që zhvilloi pak ditë më parë me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës është shprehur kategorikisht kundër. “Personalisht unë kam qenë dhe jam gjithnjë për paprekshmërinë e kufijve të Kosovës dhe çdo lloj copëtimi, ndarje apo tregtie me territorin e saj dhe kundër çdo diskutimi për këto çështje”, deklaroi ai. Ndërkohë, që kundër idesë së Thaçit për korrigjim kufijsh janë rreshtuar edhe njerëz pranë Presidentit Ilir Meta, si kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili dhe nënkryetari i kësaj partie, Luan Rama, por edhe deputetët të tjerë të partisë së Kryemadhit. Thënë më drejtë, lëvizja e përfaqësuesve të Preshevës duket se do të përplasë edhe njëherë klanin Berisha-Meta me qeverinë. Megjithatë, mbetet për t’u parë në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë më konkretisht. /Rigels Seliman/Sot