Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare (PDSH) Ragmi Mustafa ka njoftuar në rrjetin e tij social se është takuar me këshillltarin e presidentit të Kosovës, Blerish Shala si dhe Zijush Ahmetin, zyrtar i lartë në kabinetin e presidentit Thaçi., emeton presheva.com Mustafa ka bërë të ditur se ishte një bisedë miqësore dhe vëllazërore lidhur me bashkimin e Luginës së Preshevës me trungun e Republikës së Kosovës, që sipas Mustafës proçesi po ecën mbarë dhe në këmbë të sigurta e të çelikta. /presheva.com/