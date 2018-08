Adnan Blaku është nga aktorët më të kërkuar jo vetëm në emisionet e ndryshme të humorit, por së fundmi edhe nëpër dasmat e ahengjet e ndryshme.

Një emër i cili mijëra shikues ka bërë që ta mbajnë mend me batutat e tij në rolin e Sofisë.

Sot ai kujtoi një person të veçantë, i cili padyshim se i mungon shumë, është babai i tij i ndjerë, të cilin sot aktori e vizitoi dhe I tha fjalët e dhimbshme që I dolën nga shpirti.

‘Sot 4 vjet pa ty i dashtun Babë. Te kujtojme cdo dite, cdo ore, cdo minut e cdo sekond. Ti me ne s’je vetum fizikisht kurse i pranishum je gjithmon aty ku jem ne… i lutem zotit qe t’jesh banor i Xhenetit, Por na prit se nje dite ne do vim tek ti. Do na mungosh gjithmon i dashtun Nazi ashtu te thirrnim te gjithe”.