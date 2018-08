Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj deklaroi dje se Kosova i ka kufijtë e saj dhe se ato duhen respektuar. Gjatë konferencës së mbajtur për shtyp, pas takimit informal mes kryeministrave të rajonit me temë “Integrimi i Ekonomisë Rajonale” që zhvillua dje në Durrës, kryeministri Ramush Haradinaj pasi bëri një bilanc të marrëdhënieve ekonomike mes vendeve të Ballkanit, u ndal gjithashtu edhe tek çështja e korrigjimit të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë.

Kryeministri Haradinaj, duke i qëndruar linjës së tij kundër ndryshimit të kufijve, deklaroi se duhen respektuar kufijtë aktual. Sipas tij ridizenjimi nga e para e kufijve nuk do të sjellë na një ndryshim apo kreativitet të ri. “Kosova po e kryen pjesën e vet. Jemi pak me vonesë me hekurudhat, por jemi në proces të mbylljes së ‘Roaming’, kemi vështirësi për lirinë e lëvizjes, liberalizimin e vizave. Kur kalojë në Serbi kemi shumë vështirësi, po ashtu edhe në Bosnje, për të komunikuar me Kroacinë na duhen viza.

Më lehtë e kemi marrëdhënien me Shqipërinë, në gjysmën e dytë të nëntorit do të kemi takimin e dytë të qeverive në bëjë për heqjen e barrierave doganore. Desha të shtoj diçka për kufijtë, Kosova i ka kufijtë e saj me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Ne i respektojmë këto kufij, nuk mendojmë se duhet ndonjë kreativitet i ri në ridizenjimin e tyre, por duhet ti respektojmë”, tha kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Ndërkohë edhe pak ditë më parë, kryeministri Haradinaj u shpreh se nuk e përkrah idenë e presidentit Thaçi për ndryshimin e kufijve. Haradinaj tha se edhe nëse do të ndodh një gjë e tillë, ai nuk do ta jap aprovimin e tij për finalizimin e marrëveshjes.

“Nuk e përkrahim presidentin me i lëvizë kufijtë e Kosovës sotme në dëm të territorit, nuk e ka këtë mandat nga unë si kryeministër, e as prej Aleancës. Çka po kujtojmë se krejt budallenj jemi në këtë vend a, tash po ta fal dikush Preshevën a, këto janë pallavra”, u shpreh Haradinaj. Ndërkohë nga ana tjetër presidenti Hashim Thaçi në Forumin Evropian në Alpbach të Austrisë deklaroi se askush nuk duhet të ketë frikë nga një marrëveshje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë edhe nëse kjo marrëveshje do të thotë korrigjim kufiri. Sipas tij Kosova dhe Serbia nuk do të jenë as të parat, as të fundit që bëjnë korrigjim kufiri.