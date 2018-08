Redaksia e presheva.com njofton lexuesit e portalit se gazetarja Ardita Behluli është zgjedhur kryeredaktore e presheva.com.

Gazetarja Behluli ka përvojë të jashtëzakonshme 19 vjeçare si redaktore përgjegjëse si dhe kryeredaktore në RTV Presheva, gjithashtu si korrespondente për shumë media me renome kombëtare e ndërkombëtare.

Ardita Behluli ka të kryer fakultetin e gazetarisë, ndërsa studimet Master i ka përfunduar në drejtimin “Komunikim masiv dhe Gazetari” në Prishtinë.

Presheva.com është mediumi i parë i pavarur dhe më i vizituar në Luginën e Preshevës e më gjërë i themeluar në vitin 1997. presheva.com gëzon një popullaritet të lartë edhe në rrjetin social Facebook me dy portale me rreth 89`000 ndjekës (follower) në presheva.com si dhe 35`500 ndjekës në presheva.com Video.

Stafi i përgjithshëm i presheva.com i dëshiron kryeredaktores Ardita Behluli mirëseardhje dhe sukses në punën e përbashkët për shumë vite me rradhë!