Kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati, thotë se ata që thonë se janë për integritetin territorial të Kosovës (me këtë kushtetutë që e ndalon bashkimin) e njëkohësisht edhe për bashkimin e Kosovës Lindore me Kosovën dhe të Kosovës me Shqipërinë, janë demagogë politikë dhe përfitues të paskrupullt të votave të qytetarëve të cilët i manipulojnë në vazhdimësi.

“Në realitet janë dy mundësi: Ose je për integritet territorial, që do të thotë me asociacion të fuqishëm të komunave serbe dhe fuqi bllokuese të pakicës serbe në Kuvendin e Kosovës, ose je për ndryshimin e këtyre kufijve, që krijon mundësi për një Kosovë sovrane, me Kosovën Lindore brenda, e me mundësi bashkimi me Republikën e Shqipërisë”, thekson Murati.

Kohëve të fundit është aktualizuar edhe më shumë ideja e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por e cila parasheh shkëmbim territoresh mes dy shteteve.