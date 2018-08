Këngëtarja është tejet aktive ne rrjetet sociale, ajo ju ka dhënë mundësi që ndjekësve të saj të parashtrojnë pyetje rreth saj.

Sigurisht se kjo e bën që të jetë edhe më afër tyre dhe më transparente rreth shumëçka që ju intereson atyre.

Janë pyetje të shumta dhe të ndryshme, njëra ndër to ishte edhe se kujt i ngjan Tiani, ndërsa Tuna është përgjigjur se ai I ngjason Ptrisit.

Edhe një pyetje shumë interesante është kjo që I kane drejtuar këngëtares “A ke planifiku djalit tënd me ja

ba ni motër apo ni vlla,cilin kish dasht ti?’ , ndërsa Tuna është përgjigje kështu ‘Dy motra binake’.

Do të thotë që Tuna në një të ardhme të shpejt pritet të sjell edhe dy vajza. Kjo na bën të mendojmë se Tuna adhuron fëmijët binjak por edhe ka lakmuar divën me famë botërore Byonce e cila solli në jetë pas vajzës dhe dy binjak.

Ndryshe Tuna është duke shijuar këngën ‘Chonga’ këngë kjo që vazhdon të dëgjohet edhe më tej aq shumë.