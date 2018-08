Kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati, i ka dalë në përkrahje presidentit Hashim Thaçi, në lidhje me idenë e korrigjimit të kufijve, siç po e quan ky i fundit.

Murati i ka numëruar “humbjet” dhe përfitimet e Kosovës në rast të ridefinimit të kufijve me Serbinë, ndërsa ka thënë se ata që thonë se Kosova humb me këtë ridefinim, po shkaktojnë panik dhe po përpiqen të tmerrojnë njerëzit, e madje, siç thotë ai, po i dezinformojnë qëllimshëm.

Kreu i LB-së thotë se Kosova, me ridefinim të kufijve, humb: “të drejtën e vetos së serbëve për ndryshimin e Kushtetutës dhe ligjeve vitale, që e kanë bërë Kosovën shtet jofunksional (kujto bllokimin e ushtrisë); humb mundësinë që të na instalohet asociacioni i komunave serbe në Kosovë; humb mundësitë që vazhdimisht të destabilizohet Kosova nga pjesë që nuk është luajale me të; Humb mundësinë që në Kosovë të ketë në vazhdimësi tensione etnike, që mund të çojnë deri në konflikte të izoluara në të ardhmen”.

Murati më pas ka renditur ato që, sipas tij, i fiton Kosova: “Fiton Kosovën Lindore, fiton funksionalitetin e shtetit, fiton sovranitetin e plotë, fiton mundësinë që të fillojmë të merremi me problemet jetësore, ekonominë, sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, arsim, shëndetësi, mirëqenien social etj., fiton paqen e stabilitetin, fiton mundësinë për të filluar për të vendosur raporte normale me Serbinë, fiton mundësinë për të vendosur për bashkimin me Shqipërinë, apo formën që mund të ketë ky bashkim”.