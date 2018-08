Analisti politik Faik Krasniqi, duke komentuar idenë për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se këtu bëhet fjalë vetëm për ndarjen e Kosovës, dhe jo edhe atë të Serbisë.

Krasniqi në një postim në Facebook, ka thënë se Serbia me këtë marrëveshje, do të marrë territorin e Kosovës deri te lumi Ibër (me Trepçën dhe Ujmanin), kurse Kosova vetëm Preshevën dhe fshatrat e saj, por jo edhe Bujanocin dhe Medvegjën.

Reagimi i plotë:

Nëse ndodh shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë do të thonë ithtarët e Hashim Thaçit, nëse Kosova del humbëse nga ky shkëmbim, apo prapë do të vazhdoni të jeni ithtarët e tij?