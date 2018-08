Një moment skandaloz u ka ikur nga Konferenca “Perspektiva të reja për zgjerimin e BE-së” në Forumin Evropian në Alpbach, ku presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi u takua me homologun e tij serb, Aleksandër Vuçiç.

Në konferencën për media në fund të këtij forumi, Thaçi e pranoi haptas se është në favor të korrigjimit të kufirit me Serbinë. Ndërsa në këtë moment, Vuçiç i drejtohet Thaçit: Mos trego asgjë.

E deklarata skandaloze e Thaçit e ka vënë në siklet edhe presidentin e Sllovenisë, Borut Pahor, i cili duket i skuqur dhe nervoz nga deklarata skandaloze e presidenti të Kosovës.

E këtë video e ka komentuar edhe deputeti i LDK-së, Haxhi Avdyli, i cili e ka shpërndarë në faqen e tij në facebook.

“Vuqiqi i ngazëllyer, sikur të fitonte loto, i jep urdhër edhe çka mos të folë Hashimi i cili eshtë i strukur, i frigesuar, dhe i dorëzuar . Pahori i i deshpruar ,i çuditur me Hashimin besa edhe me neve, i cili pazarin me mijera kilometra katror e bën me lehtë se ne pazarin gjithçka 1 euro”,- ka shkruar Avdyli në shensimin e tij.

PSE I THA VUÇIÇ THAÇIT "MOS TREGO ASGJË"? PSE I THA VUÇIÇ THAÇIT "MOS TREGO ASGJË"?Shikoni reagimet e Vuçiç dhe Thaçit.. por sdms të kryeministrit slloven të skandalizuar!!! Gepostet von AntiSoros TV am Mittwoch, 29. August 2018