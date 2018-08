Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se çfarëdo shkëmbimi i territoreve me Serbinë do të thotë luftë, dhe ka bërë thirrje tek liderët botërorë që të anulojnë një ide të tillë, e cila vetëm ndihmon Rusinë që ta destabilizojë Ballkanin.

Haradinaj e ka pranuar se ideja për shkëmbim të kufijve e ka përplasur atë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili së bashku me Aleksandër Vuçiqin janë deklaruar të hapur rreth ndryshimit të kufijve si pjesë e marrëveshjes për të normalizuar të dyja vendet.

Disa ditë radhazi, disa zyrtarë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë kundërshtuar një marrëveshje, e cila nuk sjell probleme në Ballkan, derisa shumë të tjerë kanë frikë se ndryshimi i kufijve në linja etnike do të ishte i rrezikshëm për Ballkanin, i cili ende është duke u shëruar nga plagët e luftës së viteve 90-ta.

“Do të thotë luftë” thotë Haradinaj për The Irish Times.

“Nëse e rihapim atë për të cilën tashmë është rënë dakord, kjo do të thotë të hapësh të kaluarën dhe në rajonin tonë të hapësh të kaluarën do të thotë të hapësh luftëra. Të gjithë këta kufij janë rezultat i luftërave tragjike “.

Kosova është çliruar nga sundimi i Serbisë me luftën e vitit 1998-99, ka deklaruar pavarësinë në vitin 2008, dhe është njohur më shumë se 110 shtete. Serbia ndërkohë refuzon ta pranojë sovranitetin e saj, sidoqoftë është një qëndrim i saj që mbështetet nga Rusia.

Pas shumë vitesh dialog të vështirë në BE drejt gjetjes së një zgjidhjeje, Thaçi dhe Vuçiq tani po sugjerojnë se një ndryshim i kufijve të tyre do të ndihmojë të arrijnë një marrëveshje, që si rezultat do të kishte dhe pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, duke hequr një pengesë kryesore drejt rrugës për integrim në Bashkimin Evropian.

Thaçi po bën thirrje për një korrigjim kufitar, që si rezultat do të kishte bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, ndërsa zyrtarët e lartë serbë duan që pjesa më e madhe e veriut të Kosovës të bashkohet në Serbi.

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani duken të gatshëm të pranojnë një plan të tillë, pavarësisht shqetësimeve të ngritura nga Ballkani dhe më gjerë, që një gjë e tillë mund të nxiste pretendime për ndarje të tjera në Bosnje dhe në rajon

“Kjo do të nënkuptonte hapjen e kutisë së Pandorës, duke kërcënuar jo vetëm stabilitetin e shtetit tonë por edhe stabilitetin e fqinjëve tanë”, thotë Haradinaj i cili gjatë kohës së luftës në Kosovë ka qenë komandant i UÇK-së.

“Mendoj se është e gabuar që të lejohet një diskutim mbi kufijtë dhe territorin. Shpresoj që udhëheqësit e botë të dalin sa më shpejtë të jetë e mundur me qëndrime të qarta, të ftojnë të gjitha palët të respektojnë marrëveshjet e kaluara, dhe të mos flasin për këtë “ shton tutje Haradinaj për The Irish Times, transmeton Gazeta Express.

I pyetur se kush do të fitojë nga kjo zgjidhje që po përflitet, Haradinaj thotë “Vetëm një njeri-Putini”.

Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kundërshton shtrirjen e NATO-s në Ballkan, dhe disa agjentë të Moskës janë akuzuar se kanë tentuar të bëjnë grusht shtet në Mal të Zi, një vit para se shteti të anëtarësohej në NATO.

Gjithashtu Rusia ka kundërshtuar edhe arritjen e marrëveshjes historike ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e emrit, marrëveshje kjo e cila do të ndihmojë Maqedoninë të anëtarësohet në NATO.

Ndërkohë shumë parti politike në Kosovës e kundërshtojnë planin e Thaçit, dhe do të mbajnë një mbledhje të jashtëzakonshme në Kuvend javën e ardhshme, në të cilën do të votojnë një rezolutë përapra se Thaçi të udhëtojë në Bruksel për takimin e radhës me Vuçiqin me 7 shtator.