Punëdhënësit nuk do të gjobiten nëse nuk sigurojnë maska ​​mbrojtëse për punëtorët, dhe për këtë arsye punonjësit nuk do të gjobiten nëse nuk kanë maskë në punë.

Siç mëson presheva.com jozyrtarisht, Ministria e Punës në Serbi nuk do të propozojë asnjë dekret që do të rëndojë ekonominë, por do të këmbëngulë që dekreti duhet të ngrejë nivelin e higjenës personale, si dhe higjenën e hapësirës së punës./presheva.com/