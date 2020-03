Ndërsa coronavirusi filloi të përhapet në të gjithë botën këtë vit, një refren i zakonshëm nga skeptikët e masave të urgjencës që u vendosën për të ndaluar shpërthimin ishte se ai ishte ashtu si gripi – i rrezikshëm për grupet e ndjeshme, dhe jo diçka shumë e rrezikshme.

Tani e dimë se vlerësimi është i gabuar.

Në shkallën e tij më të ulët të vlerësuar të vdekshmërisë bazuar në të dhënat aktuale, Covid-19, sëmundja e shkaktuar nga coronavirusi, mendohet se vret rreth 1-2% të pacientëve, krahasuar me rreth 0.1% për gripin dimëror, shkruan CNN.

Coronavirusi gjithashtu duket se është po aq infektiv sa gripi, dhe potencialisht më shumë, veçanërisht pasi nuk ka trajtim specifik, kurë ose vaksinë sezonale, transmeton Telegrafi.

Ekziston një fushë në të cilën ekspertët shpresojnë që virusi akoma të sillet si grip, megjithatë, duke u zvogëluar në pranverë.

“Ky është një virus i frymëmarrjes dhe ata gjithmonë na japin probleme gjatë motit të ftohtë, për arsye të dukshme”, tha Nelson Michael, një studiues kryesor mjekësor ushtarak amerikan, për coronavirusin e ri javën e kaluar.

Gripi lulëzon në kushte të ftohta dhe të thata, kjo është arsyeja pse dimri është sezoni i gripit për pjesën më të madhe të hemisferës veriore. Ndryshimet e sjelljes në dimër gjithashtu mund të kenë një efekt.

Michael parashikoi që coronavirusi mund të sillet si gripi dhe të na japë “më pak telashe ndërsa moti ngrohet”, por, paralajmëroi ai, mund të kthehet kur moti të ftohet përsëri.

Shpresa është se, së bashku me veprimet radikale nga qeveritë dhe publiku për të ulur numrin e rasteve të reja, përhapja e zvogëluar gjatë motit të ngrohtë do t’i jepte hapësirave sistemeve shëndetësore për të përballuar fluksin fillestar të pacientëve me coronavirus, dhe për të blerë kohë për një vaksinë të mundshme që të zhvillohet.

Po sikur virusi të mos sillet si gripi?

Më shumë se 100 raste janë konfirmuar në Singapor, ku është nxehtë. Australia, Brazili dhe Argjentina, të gjitha që aktualisht janë në mesin e verës, gjithashtu kanë raportuar dhjetëra raste.

Ekzistojnë prova që sugjerojnë se coronavirusi bën veçanërisht mirë në disa klima.

Disa nga zonat më të goditura në të gjithë botën – nga Wuhan, ku u zbulua për herë të parë virusi, në Iran, Itali dhe Korenë e Jugut – janë pak a shumë të njëjtën gjerësi, me temperatura të ngjashme dhe lagështi relative.

Studiuesit në Universitetin e Maryland (UM) madje kanë përdorur këto të dhëna për të provuar pjesë të tjera të botës që mund të jenë në rrezik të shpërthimit të afërt.

“Përveç që kanë profile të ngjashme mes temperaturës, lagështisë dhe gjerësisë, (lokacione përgjatë gjerësisë 30-50 ° N) gjithashtu shfaqin një të përbashkët në atë që koha e shpërthimit përkon”, kanë shkruar autorët.

Brittany Kmush, një ekspert i shëndetit publik në Universitetin Syracuse të New York-ut, i cili nuk ishte i përfshirë në studimin e UM, tha se “gripi dhe coronaviruset e tjera që infektojnë njerëzit kanë tendencë të ndjekin një sezon, me raste që kulmojnë gjatë muajve të dimrit në hemisferën veriore. Sidoqoftë, ne nuk e dimë nëse ky virus do të ndjekë një model të ngjashëm sezonal”.

David Cennimo, i cili studion sëmundje infektive në Shkollën Mjekësore Rutgers New Jersey, tha që shumë ekspertë “shpresojnë – dhe unë mendoj se fjala e saktë është shpresa – se vera do të ulë numrat e rasteve”.

Edhe pse rastet e coronavirusit kanë spikatur në mënyrë alarmante në shumë vende këtë javë, gjithashtu ka pasur edhe lajme të mira.

Përhapjet në Kinë dhe Kore të Jugut, më parë dy nga vendet më të goditura, duket se po stabilizohen, me më pak raste të reja nga java në javë.

Kjo edhe falë ndërhyrjes së zgjatur nga autoritetet shëndetësore, përfshirë një kombinim të bllokimeve, kufizimeve të udhëtimit dhe inkurajimit të njerëzve që të punojnë nga shtëpia dhe të mbajnë distanca.

“Me të vërtetë akoma nuk dihet aq shumë për këtë virus”, tha Kmush. “Nëse numri i rasteve zvogëlohet gjatë verës, është ide e mirë të përgatitesh për ringjallje gjatë muajve më të ftohtë”.