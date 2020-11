Në seancën e ardhshme të Shtabit të Krizave Mjekësore, tema kryesore mund të jetë kthimi i qytetarëve tanë nga jashtë për festat e ardhshme.

A do të mbyllen kufijtë? Dhe a po merren parasysh masa të tilla apo ndonjë të ngjashme? Meqenëse Shtabi i Krizave dhe Ministria e Shëndetësisë nuk kanë bërë ende rekomandime në lidhje me këtë temë, qytetarët tanë do të jenë në gjendje që normalisht, me regjistrim, të hyjnë në Serbi dhe të kalojnë pushimet me familjet e tyre.

Sidoqoftë, dje, epidemiologu dhe anëtar i Shtabit të Krizave, Branislav Tiodoroviq, tha se po mendonte intensivisht për atë temë, transmeton presheva.com.

Ai vuri në dukje se në dy ose tre ditët e ardhshme, do të dihet nëse masat e veçanta të mbikëqyrjes dhe kontrollit do të futen në pikat kufitare para Vitit të Ri dhe festave të Krishtlindjes.

Pas seancës së Shtabit të Krizave, Tiodoroviq u tha gazetarëve se kjo do të diskutohet në ditët në vijim, për të parë se nga cilat vende vijnë shumica e qytetarëve tanë gjatë pushimeve, percjell presheva.com.

“Në dy ose tre ditët e ardhshme, ne do të kemi një përgjigje nëse do të fusim masa të veçanta të mbikëqyrjes dhe kontrollit,” tha Tiodorović.

Duhet të futen masa, dhe ky është testi i detyrueshëm negativ i PCR, dmth antigjeni Igg pozitiv, që do të thotë se dikush ka kaluar Covid dhe ka imunitet. Kjo është duke u bërë mjaft në Evropë dhe ne gjithashtu duhet ta prezantojmë atë. E tillë është situata, nuk kemi asnjë tjetër, që gjatë gjithë këtyre festave do të ketë gjithçka, njerëzit duan të vazhdojnë udhëtimet, ka mundësi që njerëzit tanë të vijnë për pushime. Sa i përket të huajve, ne duhet të forcojmë masat, me siguri, me kushtin që unë do ta prezantoja për njerëzit tanë që punojnë jashtë dhe që do të vijnë në Serbi – tha epidemiologu. /presheva.com/