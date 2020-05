Sipas epidemiologut serb Predrag Kon, ërcjell presheva.com, ende nuk është marrë asnjë vendim për hapjen e kufijve, dhe me siguri ata që hyjnë në Serbi do të kërkohet të testohen për CoVID19. Kur është fjala për ata që shkojnë jashtë Serbisë, do të sillet ashtu siç kërkohet nga vendet në të cilat ju shkoni./presheva.com/