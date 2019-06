Adele është njëra ndër këngëtaret më të respektuara në botë, e njohur për vokalin e saj të pakrahasueshëm dhe për prezencën e fuqishme në skenë.

Dhe 31-vjeçarja ka treguar se mund të interpretojë çdo performancë muzikore, ndërsa së fundmi e ka bërë repturën e Nicki Minaj gjatë një performance në Los Angeles.

Këngëtarja e hitit “Hello” këndoi bashkëpunimin e Kanye West dhe Nicki Minaj, “Monster”, ku më pas shpërndau një video në Instagram. Fituesja e çmimit ‘Oscar’ kishte të veshur një këmishë të zezë dhe një palë xhinse, teksa mahniti fansat duke dhënë gjithçka nga performanca e saj.

