Veprimtarit të çështjes kombëtare, Adem Demaçi, do t’i ngritet shtatore prej 4 metrash lartësi, në Prishtinë.

Mirëpo kjo shtatore nuk është mirëpritur nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, pasi sipas tyre figura e Demaçit duhet të nderohet edhe me një mauzole që të vendoset edhe arkivoli me eshtrat e tij.

Ka gati një vit prej se ka ndërruar jetë, veprimtari i shquar i çështjes kombëtare, Adem Demaçi.

Por tani, ai pritet të jetë i skalitur në bronz, në një shtatore prej 4 metrash lartësi dhe të vendoset në Prishtinë.

Është pikërisht sheshi afër rrethrrotullimit të spitaleve ku do të ngritët shtatorja e Demaçit, që tashmë mban edhe emrin e veprimtarit.

Veprimtarit të çështjes kombëtare, Adem Demaçi, do t’i ngritët shtatore prej 4 metrash lartësi, në Prishtinë. Mirëpo kjo shatore nuk është mirëpritur nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejatve dhe Lirive të Njeriut, pasi sipas tyre figura e Demaçit duhet të nderohet edhe me një mauzole që të vendoset edhe arkivoli me eshtrat e tij. Gepostet von RTV Dukagjini am Mittwoch, 19. Juni 2019

Jahja Lluka, këshilltar i kryeministrit dhe njëkohësisht anëtar i Komisionit për monitorimin e vendosjes së shtatores, ka thënë se është hapur konkursi për tender të projektimit dhe do të jetë i hapur deri më 17 korrik të këtij viti.

“Shtatorja do të jetë e ndërtuar në bonz. Përpos shtatores do të jenë edhe gjashtë murale me thëniet e njerëzve më të mëdhenj shqiptarë. Kështu që do të jetë një përmbledhje e të gjitha porosive të njerëzve tonë më eminent”, tha për RTV Dukagjinin Jahja Lluka.

Lluka ka thënë se përveç shtatores, në nderim të figurës së Adem Demaçit, do të emërtohet edhe autostrada Prishtinë-Pejë, me emrin e tij.

Mirëpo, ndaj ndërtimit të kësaj shtatoreje ka reaguar Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, që sipas tyre duhet të ndërtohet jo vetëm shtatore por edhe një mauzole, për Demaçin.

“Jo vetëm një shtatore por duhet të ndërtohet edhe një mauzole ku do të vendoset edhe arkivoli me mbetjet mortore të bacit Adem. Po ashtu në vendin ku është nuk e meriton të jetë aty sepse nuk e plotëson asnjë kusht elementar për një trajtim të dinjitetshëm qoftë edhe si i varrosur”, tha Behxhet Shala, përcjell Telegrafi.

Shala ka shtuar se është më mirë të shtyhet ndërtimi i kësaj shtatore në mënyrë që të hapet konkurs edhe për skulptorët ndërkombëtar që puna të kryhet më profesionalisht.

Sipas Prokurimit Publik, ky projekt do të kushtojë rreth 124 mijë euro.