Punësimi i vajzës së kryetarit të komunës së Bujanocit Shaip Kamberit në Agjensionin Turistik në Bujanoc, ka ngjallur tema të shumta në mes të opozitës dhe pozitës në komunën e Bujanocit ku tashmë janë përfshirë edhe periudha të mëhershme të punësimeve. Përderi sa në një rrjet social për të cilin pozita supozon se udhëhiqet nga opozita i cili e ka publikuar punësimin e vajzës së kryetarit, ku ka shkruar se: “Derisa presidenti i Serbisë gjatë vizitës së tij në Bujanoc mes shumë premtimeve tha se do të angazhohet edhe për zhvillimin e turizmit në Bujanoc, menjëherë pas shkuarrjes së tij, kryetari i komunës së Bujanocit e çon amanetin e tij në vend.

Siç mëson bujanoci.info Shaip Kamberi ka punësuar vajzën e tij në Agjensionin Turistik në Bujanoc. Me gjasë kryetari i komunës së Bujanocit dëshiron që turizmi vërtetë të zhvillohet, e me këtë rast punëson njeri të besueshëm në këtë agjension” ka shkruar ky rrjet social. Kësajë iu ka përgjigjur menjëherë Inspektori i Buxhetit, pranë Administratës komunale në Bujanoc, Shkelzen Ademi, duke mos e lënë kryetarin Kamberi as kabinetin e tij që të lodhet në këtë drejtim. Në disa foto të publikuara Ademi ka shkruar emaran e të të punësuarve në pushtetin e Nagip Arifit që sipas tij punësimi është bërë në baza familjare. Ndër emrat e të punësuarve Ademi nuk ka zgjdhur të përdorë edhe ata që sot nuk janë në mesin tonë, gjegjësisht profesorë të cilët tërë jetën ia kanë kushtuar Arsimit dhe edukimit të gjeneratave të tëra, veqanarisht të ndjerin prof. Xhevat Fejzullahun.

Është për të ardhur keq se pushteti i Shaip Kamberit sipas inspektorit të buxhetit është duke qeverisur me persona, bashkëpunëtorë të ish-komunistit të famshëm RASHËS, (i njohur për aktet e tij ndaj shqiptarëve) i cili ka qenë ideatorë për largimin e shqiptarëve nga puna, kështu e ka konsideruar Ismet Ametin bashkëpartiakun aktual, njëherit shokun e studimeve të kryetarit Kamberi. Edhe pas gjitha këtyre kritikave, as kryetari Kamberi dhe as Ismet Ameti nuk e kanë parë të udhës që të reagojnë dhe të paktën Kamberi ti dalë në ndihmë në mos në aspektin politik, të paktën në atë shoqërore Ismet Ametit. Lidhur me postimin e inspektorit të buxhetit Shkelzen Ademit ka reaguar Nagip Arifi, kryetarë i PD-së, ish-kryetarë i komunës së Bujanocit periudhë për të cilën flet Ademi. Në deklaratën dhënë Presheva.com, Arifi ka thënë se, “Sa i përket punësimit të ish-pushtetit që këtyre ditëve disa po meren me facebook, mund të them se kam pas nderin që të punësojë shqiptarë në komunën e Bujanocit, meqë në vitin 2002 kur për herë të parë është zgjedhur një kryetarë shqiptarë, në Bujanoc kanë qenë të punësuar vetëm 5 shqiptarë në administratën komunale.

Në atë kohë kam punësuar njerëz të cilët kanë patur mundësi dhe i kanë plotësuar kushtet në aspektin profesional, në mesin e tyre edhe vet Shkelzen Ademin, (inspektorin aktual të buxhetit) e kamë punësuar” ka thënë Arifi. Sipas tij, pushteti aktual, i cili ka qenë edhe në vitin 2008-2012, në atë periudhë ka arritur që të punësojë vetëm 2 punëtorë në Administratën Komunale, dhe për këto tri vite ka arritur që të punësojë vetëm 1 punëtorë. Arifi thotë se, “më vjenë mir që përmenden persona që kamë punësuar unë kur kam udhëhequr me pushtetin, por nuk është mirë që të përmenden edhe personat të cilët sot nuk janë në mesin tonë, është e padrejtë ndaj atyre, kjo le të mbetet në ndërgjegjen e tyre, sepse për tri vite e gjysme ky pushtet ka arritur ta punësojë vetëm 1 punëtorë me vendim”. Nga emrat e përmendur në postiin e Ademit, ka edhe persona të tjerë të cilët aktualisht janë pjesë e PVD-së dhe kanë funksione në administratën komunale e të cilët i shërbejnë popullatës.

Postimin e tij në rrjetin social e ka kundërshtuar edhe kryetari i APN-së në Bujanoc Arbër Pajaziti, i cili ka shkruar se: Të votosh qeverinë, të kërkosh të bëhesh pjesë e qeverisë në Beograd, të përpiqesh të marrësh pozita në qeveri, të fitosh dy deputet me ndihmën e tyre, dhe pas dështimit të mburresh që nuk qeveris me ta në nivel lokal, qysh i thojn bre ksaj?! Dyftytsi apo paftyrsi? APN në Bujanoc është organizatë politike e cila është formuar nga Rinia, e cila ka për qëllim demaskimin dhe çrrënjosjen e dyfyturave dhe pafytyrave politike. Atë nuk do të mundet kurr amo bash kurr ta udhëheqe as Vuçiqi, as zyra e Daçiqit në Vranjë bile bile as Trampi jo, atë nuk do ta udhëheqi as une. APN-në në përgjithësi do ta udhëheqin gjithmonë të rinjët e këtij vendi. Prandaj une e kuptoj frikën tuaj, sepse ju pa pushtet jeni askushi. Ndryshimi nuk ndalet, sa më herët qe ta dini aq më leht do ta keni. P.S. e vetmja gjë pozitive në deklaratën tuaj është që sot nuk e keni përmendur as gjakderdhjen as vëllavrasjen” ka shkruar Pajaziti./presheva.com/