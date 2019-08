Zv. Kryetari i APN-së në Bujanoc Florim Agaj, në bised për presheva.com duke vlerësuar punën dhe angazhimin e Pushtetit aktual ndaj qytetarëve të Komunës së Bujanocit ka thënë se, “ky pushtet ka dështu qysh në pikënisje, duke e tradhtu elektoratin që nga java e parë e pas zgjedhjev, kur dihet se cilat kan qenë premtimet dhe ofertat e tyre gjat fushatës parazgjedhore!

Mirëpo kjo vlenë vetëm për pjesën e udhëheqësisë “shqiptare” sepse ajo serbe besoj se qëllimet e veta i ka arrit shumicën! Kjo nënkupton që ky pushtet ka dy udhëheqës; doktorin në penzion dhe zotri Kamberin

Presheva.com: Si e vlerson punën e Pushtetit lokal në zhvillimin e infrastruktures, duke mos anashkaluar investimet që po bëhen edhe në vendbanimet serbe krahas shqiptarë?

Agaj: Mendoj se kam qenë mjaftueshëm i qartë sa herë që e kam ngrit çështjën e pushtetit lokalë të Komunës së Bujanocit, e kam thënë dhe vazhdoj të i qëndroj asaj që ky pushtet ka dështu qysh në pikënisje, duke e tradhtu elektoratin që nga java parë e pas zgjedhjev, kur dihet se cilat kan qenë premtimet dhe ofertat e tyre gjat fushatës parazgjedhore!

Mirëpo kjo vlenë vetëm për pjesën e udhëheqësisë “shqiptare” sepse ajo serbe besoj se qëllimet e veta i ka arrit shumicën! Kjo nënkupton që ky pushtet ka dy udhëheqës; doktorin në penzion dhe zotri Kamberin.

Pushteti i 50%-shit i doktorit, ka arrit me i përmbush premtimet qe ja ka bërë qytetarit serbë në Komunen e Bujanocit e sidomos në teritorin nga ai vjen dhe nga ku ka marrë vota, e kam fjalën në infrastrukturë të cilën qytetari shqiptarë i rralli e sheh dhe nuk është i njoftuar me punët që bëhen atje!

Infrastruktura në vendbanimet shqiptare mundem me thënë se ka ngecur përveç të disa rrugicave e lagjeve të asfalltuara edhe atë nëpër bastionet e partisë në pushtet!

Projekti më i madhë i premtuar ai i rrugës së Zarbincës sipas gjitha gjasav ka dështuar, projekt i cili sado pak kishte kthy shpresën dhe nevojën për ndonjë rikthim pse jo edhe zhvillim të blektorisë dhe bujqësisë në atë zonë që dikur frymonte shqip!

Presheva.com: Shëndetësia në Komunën e Bujanocit jo se ka ndonjë përparim, por megjithatë Pushteti Lokal krenohet në këtë drejtim. Cila do të ishte zgjidhja adekuate, fillimisht për parandalimin e migrimit të personelit mjekësorë nga kjo trevë dhe zgjidhja që në vendbanimet shqiptare Konçul, Nesalcë dhe Bilaç të ketë mjek të rregullt?

Agaj: Kur jemi te shëndetsia edhe aty me siguri të plot them se pushteti ai 50%-shi që e menaxhon z. Kamberi ka dështuar, madje gjithçka i ka dal nga kontrolla dhe nuk ka fare kompetenca!

Edhe aty dr. Stojança menaxhon çdo gjë, vendbanimet serbe nuk kan probleme me mungesen e mjekëvë dhe shërbimeve mjeksore nëpër qendrat e tyre shëndetsore ndërsa në anën tjetër vendbanimet shqiptare kan mjaftë vështirësi në këto shërbime, fshati Tërnoc krahas numrit të madh të banorëve nuk mbulohet me mjekë kujdestar gjatë ndrrimeve të pasditës bile shpesh edhe paradite.

Fshatrat Nesalce, Konçul dhe Bilaç ka kohë që kan probleme e sidomos qendra shëndetsore në Nesalcë që vetëm objekti ka mbetë ndërsa mjekëve dhe motrave shqiptarë/e nuk i’u vazhdohet kontrata!

Ambullanta në qytetin e Bujanocit çdo ditë e më shumë është duke e humbur cilësin e shërbimit si dhe kushtet për punë janë shum të vështira!

Me ardhjen e Alternativës në pushtet besoj me bindje që shëndetsija në komunën e Bujanocit do të përmirësohet dukshëm, duke u bazu në kuadrot, planet dhe projektet që i kemi për këtë institucion me shum vlerë!

Presheva.com: Sa kanë dhënë rezultate subvencionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, subvencionimi në fushën e bujqësis si dhe projektet e perkrahura për Startap programin?

Agaj: Subvencionimet; edhe aty pushteti lokal ka tregu papërgjegjshmëri dhe pakujdesi në ndarjen subvencioneve si për bizneset ashtu edhe me pa papërgjegjësi për bujqit!

Asnjëherë nuk kan qenë trsansparent me i tregu përfituesit gjegjësisht ndarjen e mjeteve dhe nevojave bujqësore tek konkuruesit. Është e njohur që dikush ka përfitu edhe pse nuk ka lidhje me bujqësi vetëm se është militant apo aktivist i partisë në pushtet!

Tek Startap-et është e njejta dukuri, hape nje biznes të vogël pastaj mbylle pasi qe t’i përfitosh mjetet! Nga e gjith kjo rezultati është i barabartë me zero te qytetari i cili vazhdon të kerkojë punë dhe zgjidhje që mos ta lëshojë vendin!

Me ardhjen e Alternativës në pushtet ju siguroj së këto dukuri do ndalen, ne theks të veçantë do i japim prioriteteve atyre që me të vërtetë e kan synim zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve, nuk do e ngjyrosim askënd me ngjyra të partisë gjithashtu toleranc zero për zhvatësit të cilët nuk do tregojnë rezultatë pas përfitimit të mjeteve!

Shum shpejt Alternativa për Ndryshim do dalin me platformë dhe ofertë konkrete në të gjitha fushat me rëndësi të veçantë për qytetarin, besoj që ka ardhë koha politikës së vjetër ti tregohet fundi, dhe deri diku të ndalet kjo hemoragji e ikjes së të rinjëve dhe ti jepet pikërisht atyre hapsirë dhe mundësi vendimarrjeje. Secili duhet të ndihet i rëndësishëm në vendin e vet e sidomos kuadrot e reja!/presheva.com/