Kushtëzimeve të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq për ta vazhduar dialogun vetëm nëse hiqet taksa dhe mos ndërrimit të statutit të Trepçës, i është përgjigjur bashkë-kryesuesi i ekipit negociator, Shpend Ahmeti. Në një postim në rrjetin social Facebook, Ahmeti ka shkruar se mendimet e presidentit serb nuk kanë asnjë peshë juridike. Ahmeti tutje ka thënë se vendimet sovrane të Kosovë, mund t’ia prishin planet Vuçiqit.

“Presidenti i Serbisë e paska shtuar një kusht të ri për pjesëmarrje në dialog – atëherë kur Kosova pushon së provokuari siç e paska kuptuar Vuçiqi miratimin në Kuvend të Statusit të ndërmarrjes “Trepça”! Një gjë Vuçiqi dhe gjithë të tjerët duhet ta kuptojnë : Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran, që i merr vendimet në mënyrë demokratike e sipas procedurave institucionale Vuçiqi mund të mendojë çfarë të dojë për Kosovën, por mendimet e tij nuk kanë kurrfarë peshe juridike. Rrjedhimisht është duke humbur kohë. Vendimet e tilla edhe mund t’i prishin plan atij.

Por prapë kjo nuk është dhe nuk mund të jetë brengë e Kosovës”, ka shkruar Ahmeti. Vuçiq kushtëzon vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës dhe mos ndërrimin e statutit të Trepçës Ai ka thënë se Kosova është e gatshme ta vazhdojë dialogun, dhe Serbia vendos nëse do të marrë pjesë në këtë proces. Por sipas tij, shteti serb asnjëherë nuk do të mund ta shfrytëzojë dialogun për ta mohuar Republikën e Kosovës. “Kosova është e gatshme të dialogojë. Për këtë jemi duke i bërë gati të gjitha dokumentet e nevojshme (Delegacionin, Ligjin, Platformën).

Është vendim i Serbisë se si do të përgatitet për këtë dialog. Është po ashtu vendim i Serbisë nëse do të bëhet pjesë e dialogut. Por nuk mundet në asnjë mënyrë ta përdorë dialogun për ta mohuar Republikën e Kosovës, sovranitetin institucional të vendit”, ka shkruar Shpend Ahmeti. Bashkë-kryesuesi i dialogut në fund ka thënë se dialogu është për ta përmbyllur temën e hapur me Serbinë, që është mosnjohja dhe mospranimi i Republikës së Kosovës. “Në këtë dialog shkojmë për ta përmbyllur çështjen e hapur që e kemi me Serbinë e që është mosnjohja e mospranimi i shtetësisë së Republikës së Kosovës. Kjo e definon karakterin e dialogut.

Tjetër synim nga ky dialog nuk kemi. Dhe tjetër synim të këtij dialogu nuk pranojmë”, ka përfunduar Shpend Ahmeti postimin e tij në Facebook. Ndryshe, sipas Vuçiqit, dialogu mund të vazhdojë kur Prishtina siç tha ai të ndalë provokimet, e në veçanti tentimit për t’ia ndërruar statutin Trepçës që vlerëson se është rrëmbim i pronës serbe. Në komunikatën e lëshuar për media pas takimit me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Beograd, Denis Kiff, Vuçiq, ka thënë se Serbia gjithmonë do të jetë e përkushtuar për paqe dhe stabilitet në rajon.