Lojërat Olimpike, Tokio 2020 për shkak të koronavirusit, ku shtyrja ose transferimi në një vend tjetër është ndoshta i pa diskutueshëm.

Me 80,000 njerëz të infektuar nga virusi dhe 2600 viktima, njerëzit janë të shqetësuar për një tubim masiv ndërkombëtar si Olimpiada që mund të shpejtojë përhapjen. Dhe, me Lojërat që do të fillojnë në fund të korrikut, atletët dhe tifozët dëshirojnë të dinë nëse ka një plan rezervë.

Dick Pound, një anëtar i vjetër i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka thënë për Associated Press se një anulim i mundshëm është në tavolinë.

“Brenda dhe rreth asaj kohe, unë do të thoja që njerëzit do të duhet të pyesin: ‘A është nën kontroll të mjaftueshëm që ne mund të jemi të sigurt për të shkuar në Tokio apo jo?”, tha Pound.

Nëse zyrtarët përcaktojnë se është shumë e rrezikshme të vazhdohet, “Me siguri do të anulohet“.

Duke u thënë kjo, Pound po i nxit atletët të vazhdojnë stërvitjen si zakonisht, sepse plani aktual është që të zhvillohen lojërat në Tokio ashtu siç është planifikuar.

“Me sa e dimë të gjithë, ju do të jeni në Tokio. Të gjitha indikacionet janë në këtë fazë se do të jetë si zakonisht. Pra, përqendrohuni në sportin tuaj dhe sigurohuni që IOC nuk do t’ju dërgojë në një situatë pandemike”.

Në historinë moderne, Lojërat Olimpike janë anuluar vetëm si rezultat i luftës. Lojërat u anuluan në 1916 për Luftën e Parë Botërore dhe të dy Lojërat e 1940 dhe 1944 nuk u zhvilluan për shkak të Luftës së Dytë Botërore.

Kishte një frikë në lidhje me Lojërat në vitin 2016 për shkak të shpërthimit të virusit Zika në atë kohë, por ngjarja përfundimisht vazhdoi ashtu siç ishte planifikuar.