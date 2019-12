Albanian Excellence vazhdon traditën e sajë që tani ka marrë kahjen e duhur. Këtë dhjetor në mbrëmjen gala që ishte organizuar me dedikim për të prekurit na termeti në Durrës solidarizimi i grave ishte i gjithanshëm.

Në një sallë luksoze tek ish Sheratoni tani Mak Albania në Tiranë Albanian Excellence grumbulloi gratë suksesi nga të gjitha trojet shqiptare dhe nga vende të ndryshme të botës.

Ato fillimisht patën rastin të shohin ekspozitën e fotografive me 121 gra suksesi të ekspozuara në holl dhe të veshura me elegancë e me nga një pije dhuruar nga kantina e mirënjohur shqiptare Çobo nga Berati patën rastin të takohen në mes vete dhe të përgëzojnë organizatoren e këtijë eventi mbreslënës, zonjën Flora Nikolla për punën shumë vjeçare që ka bërë.

Salla ku organizohej mbrëmja vërtet i ngjante një mbrëmje glamur me abazhure dhe drita dedikuar këti eventi.

Në këtë ceremoni moderator të mbrëmjes ishin dy gazetarë të mirënjohur të ekraneve shqiptare si Rezeart Xhaxhiu dhe Merita Çoçoli.

Në ekranin e skenës shfaqeshin emrat dhe biografitë e 21 grave suksesi ku secila prej tyre kishte kontributin e veçantë që ka treguar në komunitetin ku jeton si nga sfera politike, ekonomike, medicinale, sociale, të infomimit, estetike dhe të tjera.

Albanian Excellence u ndau 21 femrave te suksesshme cmimet “Zonjë që bën shqiptarinë”. Ky çmim obligon zonjat që gjatë vitit 2020 secila nga fushëveprimi i saj të japë kontribut për shqiptarët kudo që jetojnë.

Ne tregojmë fuqinë tonë si femra jo në kuptimin patetik por në kuptimin real të asaj që ne bëjmë si zonja në jetën e përditshme në të gjitha profesionet duke patur parasysh se ato vetë janë histori suksesi individuale, ka thënë kështu për media drejtoresha e qendrës Albanian Excellence, Flora Nikolla.

Zonjë që u dekorua me këtë çmim ishte edhe politikanja Edita Tahiri dhe emra të njohur shqiptarë.

Tahiri në foltore ka falemderuar zonjën Nikolla për këtë çmim ku ka poencuar se sistemi i vlerave në shoqëri ka shumë sfida.

Këtë çmim Edita Tahiri e sheh si çmim për shqiptarët e Kosovës të cilët me dekada ishin të ndarë e të shtypur me vite.

Në fjalimin e sajë Tahiri ka thënë Ka kohë që ka nisur një bërtham e bashkimit kombëtarë të grave se burrat po e vonojnë andaj ne do ta bëjmë këtë.

Vlen të përmendet se viti 2020 është shpallur vit për Preshevën dhe na këto gra kemi marr konfirmimin se ato do të vinë në Preshevë dhe do të japin ndihmesën e tyre për shqiptarët e këtushëm.

Në këtë mbrëmje homazh kanë kënduar për të pranishmet edhe këngëtaret e mirënjohura si Shpresa Gashi dhe Shqipe Zani./presheva.com/