Albert Rahimi nga Presheva që aktualisht jeton dhe vepron në Bern te Zvicrrës furnizon vipat Kosovar me atletet më të fuqishme në botë: Nike, Adidas dhe shumë lloje të tjera me famë botërore. Një emër tashmë i njohur në Zvicërr dhe Gjermani, Alberti nga Presheva është personi kompetent për shitjen dhe furnizimin e atleteve origjinale nga brendet prominente botërore siç janë; Adidas, Nike dhe shumë lloje të tjera. Për të apasionuarit e brendeve më me renome ndërkombëtare Nike dhe Adidas origjinal tani ka zgjedhje edhe në Kosovë falë vullnetit dhe punës së Albert Rahimit ose ndryshe të njohur edhe si WestCoast-Kickz që aktualisht biznesin e tij me atletet e startoi si fillim në Zvicërr, më saktësisht në Bern, duke e zgjeruar tani më edhe në vendin tonë dhe rajon. Disa ditë më parë, Westcoast-Kickz furnizoi disa nga Vipat në Kosovë me atletet më me stil dhe trend nga brendet origjinale të Adidas, Air Max dhe shumë të tjera brende origjinale më me zë në botë.

Njëri nga të parët që u furnizua me atletet e Albert Rahimit ishte edhe këngëtari më hit në Kosovë për momentin, Capital T. Direkt nga Zvicrra, Capital T pranon atletet e WestCoast-Kickz duke shprehur satisfaksionin e tij kundrejt origjinalitetit të produkteve që sjell Alberti dhe diskutimet për bashkëpunime më të tutjeshme mbeten të hapura. Jo vetëm kaq, listës së kërkesave për atlete u janë shtuar dhe disa influencues dhe këngëtarë të tjerë që do të zbulohen në momentin kur produktet do të jenë të gatshme. Idea është që WestCoast-Kickz sjell më të mirën tek ju, jo vetëm kaq… Si një distributor i autorizuar, WestCoast-Kickz sjell tek ju modën e atleteve më inovative që njeh tregu global. Dhe qëllimi i vetëm është që konsumatorët të mbeten të knaqur me saktësinë dhe origjinalitetin e produkteve të WestCoast-Kickz.

Aktualisht nuk egziston ndonjë vend fizik për të bërë blerjen përveç se direkt porosi online përmes instagramit: _westcoast_kickz dhe atletet tuaja brenda 24h janë në shtëpit e juaja. WestCoast-Kickz nuk mendon të ndalet dhe thekson se vendi i rradhës do të jetë Shqiperia ku premton që shumë shpejt do të vij se bashku me produktet inovatore, style, moderne, dhe origjinale në Tiranë pa përmendur një datë konkrete. Të gjitha produktet që shihni në profilin origjinal të WestCoast-Kickz janë në shitje, dhe ju mund të jeni një nga konsumatort potent. Shumë e thjesht: gjeni atletet që deshuroni dhe përjetoni knaqësin e të veshurit atletet më të mira në botë dhe ndejeni rahatine që sjell origjinaliteti i tyre. Çmimet dallojnë varësisht prej preferencave dhe zgjedhjeve që bënë klienti por zakonisht varijojnë prej 500-1000€ dhe qëllimi i vetëm mbetet satisfaksioni i klientëve me standarde të larta kualitative që sjell Alberti përmes partnerëve që janë të njohur në mbarë botën. Marketi i WestCoast-Kickz pretendon të zgjerohet dhe më shumë duke i ofruar klientëve të tij siguri, kualitet, komfort, passion dhe knaqësi me qëllim të zgjerimit të tij në market global.