Pas jo më shumë se një vit nga themelimi grupi amatorë “All eyes on us” pas shum sukseseve të arritura jo vetëm në Luginë por edhe jasht sajë, për nderë të mërgimtarëve në këtë fundvit vjen me shfaqen “Nana e Gurbetqarit” e cila do të shfaqet më 26 dhjetorë në Shtëpinë e kulrurës në Bujanoc.

“All eyes on us” pothuajse është i vetmi grup amatorë i cili sadopak po mundohet që ti sjellë freski skenës tashmë pothuajse të zhdukur teatrale në gjuhën shqipe në komunën e Bujanocit. Drejtuesja grupi “All eyes on us” Mili Ismaili i ka thënë presheva.com se, “shfaqja “Nëna e Gurbetqarit” ka për qëllim që të shfaq realitetin në vendin tonë, për çka jemi të vetëdijshëm se sa të rinjë pretendojnë të marrin rrugët e Evropës dhe të mos kthehen.

Gjithashtu jemi të vetëdijshëm që secila familje e ka një të afërm në gurbet duke lënë shumë prindër të vetëm në shtëpi dhe jemi duke e parë realitetin se sa e ndjenë mungesën e fëmijës së tyre, por mos të harrojmë se kjo është edhe si një mikpritje për Mërgimtarët tan” Sipas Milit, që në fillim publiku e ka mirëpritur idenë e “All eyes on us”.

“Nuk kam fjalë çdo paraqitje e jona është parë dhe përkrahja e tyre nuk mungon asnjëherë, për këtë publikë ja vlen të mos ndalemi i faliminderohemi nga zemra, shpresoj që edhe tash mos të mungoj përkrahja e tyre. Për instutucionet tona nuk them se nuk na përkrahin e kemi një përkrahje të vogël po ju kisha than që kjo duhet të rritet më shumë” thotë Mili.

Organizatorja e “All eyes on us” ka një porosi për rininë shqiptarë, “E di se rinia po përballet me mungesën e papunësisë, për fat të keq një numër i madh i tyre në mungesë të punësimit bredhin rrugve, kushtet e vështira ekonomike i deturojn ata që të migrojnë, por kisha një porosi, nëse ia mësyjnë Evropës e nuk duan të kthehen të paktën vendlindjen mos ta harrojn kurrë”/presheva.com/